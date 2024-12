La Petite Culotte au chevet des enfants hospitalisés au CHU d’Orléans (VIDEO)

Parce que la musique adoucit les mœurs, et qu’un sourire a le don d’égayer notre journée, Vibration et le CHU d’Orléans ont organisé cette rencontre mémorable. Ce lundi 16 décembre, le chanteur Vincè, que vous avez découvert sur le Tour Vibration mais aussi grâce à son titre « La Goffa Lolita », est allé faire une belle surprise aux enfants hospitalisés, dans le service pédiatrie et chirurgie pédiatrique de l'établissement.

L'auteur-compositeur-interprète, accompagné de sa fidèle guitare, a passé l'après-midi aux côtés des soignants, des enfants et de leurs parents. Vincè est allé de chambre en chambre pour chanter, discuter et prendre des photos avec eux. Et comme Noël approche, il aussi tenu à offrir en cadeau des bonnets aux enfants. Avec son sourire contagieux, Vincè a apporté un peu de réconfort à ces enfants qui vivent un Noël pas comme les autres. Un moment qui restera gravé dans leur mémoire, mais aussi dans celle du personnel hospitalier qui réalise au quotidien un travail admirable.

Découvrez ce beau moment en images :