Cela faisait plus de 60 ans qu’on n’avait pas connu une récolte aussi faible. La production mondiale de vin est au plus bas depuis 1961, avec une récolte l’an dernier en baisse de 10% par rapport à 2022, soit, pour être tout à fait précis : 237 millions d’hectolitres produits.

La faute à de nombreux aléas climatiques : pluies, sécheresses, incendies, gel précoce ou encore incendies. Et parmi les pays plus touchés, on peut notamment évoquer l’Australie, l’Italie et l’Espagne.

Alors qu’au contraire, cocorico, chez nous, en France, la récolte a légèrement augmenté de 4%. Un résultat qui nous permet largement de devenir le premier producteur de vin. Les raisons de ce succès ? De meilleures techniques agricoles et plusieurs aides du gouvernement pour nos viticulteurs.

Il faut enfin savoir que d’après l’Organisation internationale du vin, notre consommation a aussi baissé de 3% ! Et cette fois, cela peut s'expliquer par l’inflation, sans trop de surprise.

Une diminution qui ne nous empêche pas, nous Français, de rester les plus gros consommateurs de vin dans le monde, avec les Italiens et les Portugais.