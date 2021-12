La Rochelle : Mika, Angèle, Orelsan, Julien Doré… la programmation des Francofolies 2022 dévoilée !

Il y en aura pour tous les goûts aux Francofolies de La Rochelle l’été prochain ! L’édition 2022 réunira une programmation "populaire et audacieuse avec ses têtes d’affiche incontournables et ses jeunes espoirs", se réjouissent les organisateurs.

Au programme, 5 jours et 5 nuits de musique répartis sur 4 scènes :

Scène Jean-Louis Foulquier

Calogéro, Mika, Gaëtan Roussel et Asaf Avidan seront au rendez-vous le mercredi 13 juillet. Le jeudi 14 juillet pour Angèle, Juliette Armanet et Hoshi. Le vendredi 15, les rappeurs Booba, SCH et Vald seront sur scène. Au tour d'Orelsan, Roméo Elvis et Lujipeka le samedi 16 juillet et de Julien Doré, Clara Luciani, Dutronc & Dutronc et Malik Djoudi le dimanche 17. Comptez entre 45 et 57 euros la place.

Scène du Grand Théâtre

Patrick Watson jouera le 14 juillet, HF Thiéfaine Unplugged le 16 juillet et Aldebert le 17 juillet. Tarifs : 30 et 45 euros.

Scène du Théâtre Verdière

Rendez-vous le 13 juillet pour Sofiane Pamart, le 14 pour Mansfield.Tya. Emily Loizeau jouera le 16 tandis qu'Iliona et Last Train se produiront le 17. Prix des places à 18 et 25 euros.

Scène La Sirène

Enfin Enfant Sauvage, French 79 et N'TO joueront le 13 juillet, Alcest et Carpenter Brut le 16. Billet à 27 euros.

Retrouvez toutes les infos sur le festival et sa programmation en cliquant ici, pour la billetterie et les réservations c'est par là.