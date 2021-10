La Sarthoise Emma Mackey partage l’affiche avec Romain Duris dans « Eiffel »

Certains la connaissent à travers son personnage de Maeve dans la série Sex Education, sur Netflix. D’autres la découvriront sur grand écran à travers le personnage d’Adrienne Bourgès, dans Eiffel. Dans le long métrage sorti cette semaine au cinéma, Emma Mackey interprète l’amour d’enfance de Gustave Eiffel, incarné par le Français Romain Duris.

Elle signe ici son premier film français. L’actrice franco-britannique est née d’un père français et d’une mère anglaise. L’occasion donc pour elle de renouer avec ses racines, puisque la jeune femme de 25 ans est née et a grandi dans la Sarthe. Elle a effectué toute sa scolarité à Sablé-sur-Sarthe (primaine, collège et lycée), avant de partir étudier dans une université anglaise.

Si elle vit aujourd’hui en Angleterre, Emma Mackey n’est pas à l’abri de revenir s’installer en France. Lors de la promotion du film Eiffel, la Sarthoise a annoncé avoir d’autres projets de films dans l’hexagone.