(vidéo) Chris Hemsworth rejoint Ed Sheeran en plein concert

Les fans d’Ed Sheeran ne s’y attendaient probablement pas. Et on les comprend ! Un certain Chris Hemsworth s’est pointé sur scène, pendant un concert du musicien britannique, alors qu’il se produisait à Bucarest, capitale de la Roumanie. Mais l’acteur, connu notamment pour le rôle de Thor, ne s’est pas juste incrusté sur scène. Il est carrément venu s’installer derrière la batterie… et a joué avec Ed Sheeran, le temps d’un morceau, en l’occurrence Thinking Out Loud.

C’est ainsi que Chris Hemsworth s’est littéralement produit en concert avec l’auteur de Bad Habits, devant près de 70 000 personnes. Et force est de constater que la star hollywoodienne a relevé le défi avec brio.