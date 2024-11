La Super Lune du Castor : le spectacle à ne pas manquer ce 15 novembre

Chaque pleine lune apporte son lot de mythes et de beauté, mais celle-ci a une particularité supplémentaire : elle est la dernière Super Lune de 2024. Ce soir, vendredi 15 novembre, la Lune sera 7% plus grosse et environ 16% plus lumineuse qu’à l’accoutumée. La meilleure façon de l’admirer ? Trouver un endroit assez dégagé, éloigné des lumières urbaines, pour apprécier pleinement son éclat dans ce ciel automnal, à 22h28.



Le terme Super Lune a été popularisé par l’astrologue Richard Nolle pour décrire une pleine lune survenant au périgée, le point d’orbite le plus proche de la Terre. Ce phénomène rend la Lune plus imposante et scintillante à nos yeux, inspirant et attirant les observateurs de tous horizons.

« Super Lune du Castor », les origines

La pleine lune de novembre est connue sous le nom de « Lune du Castor ». Le terme est issu des tribus amérindiennes qui associaient chaque pleine lune à un cycle naturel. En novembre, les castors se préparent pour l’hiver en construisant leurs barrages et en commençant à constituer des réserves. Ce moment, rempli de sens, nous rappelle la préparation et la transition que nous-mêmes, humains, entamons avant la froideur de la saison hivernale.

En Asie, notamment en Chine, cette pleine lune est appelée « Lune blanche », une référence plus poétique à sa pureté et sa lumière éclatante.

Une influence sur l'astrologie

Pour ceux qui prêtent attention aux influences astrologiques, sachez que cette Super Lune pourrait accentuer les énergies émotionnelles des signes du zodiaque. Les personnes porteuses du singe du Taureau sont ainsi invitées à « faire le point sur leurs relations et à prendre des décisions sentimentales importantes ». Selon les astrologues, cette pleine lune apporte également un message d’équilibre, incitant chacun à « harmoniser ses valeurs et son cadre de vie ».



La Super Lune du Castor de 2024 est une occasion unique, car la prochaine n’apparaîtra que le 24 novembre 2026. À vos jumelles et télescopes !