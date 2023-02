La tronçonneuse a initialement été inventée pour faciliter... les accouchements

Si on vous dit "tronçonneuse", vous pensez immédiatement aux bûcherons ou éventuellement aux films d'horreur. Et pourtant, le célèbre outil aujourd'hui utilisé pour couper le bois n'a pas toujours eu cette fonction. Pour connaître son origine, il faut remonter au 18ème siècle, et plus exactement en 1780 lorsque deux médecins écossais, John Aitken et James Jeffray, ont imaginé une tronçonneuse primitive, soit une scie à câble, constituée d’une chaîne à dents et d’une poignée à chaque extrémité.

Accoucher à l'aide d'une tronçonneuse ?

Incroyable mais vrai, la tronçonneuse a bel et bien été inventée pour faciliter le travail des médecins accoucheurs. À l'époque, les accouchements étaient beaucoup plus risqués qu'aujourd'hui. Afin d'éviter les infections liées aux césariennes, les professionnels de santé avaient pour habitude de pratiquer la symphyséotomie. Il s'agissait d'un acte médical qui consistait à élargir le passage pour le bébé en sectionnant les fibres qui relient les os du pubis à l’avant du bassin. Lors de l’intervention, la chaine était enroulée autour de l’os pubien : le médecin effectuait alors un mouvement de va-et-vient pour le sectionner.

En 1830, l’orthopédiste Bernhard Heine améliora la procédure en parvenant à faire tourner la chaîne sans fin. Cette scie améliorée fut alors adoptée par les bûcherons, au début du 20ème siècle aux États-Unis. Puis, l'arrivée de l'anesthésie générale et l'amélioration des conditions d’hygiène dans les hôpitaux ont permis de mettre de côté la symphysiotomie. Résultat : la tronçonneuse n'est donc aujourd'hui plus utilisée sur les humains. Ouf !