Lady Gaga devrait faire une apparition dans la saison 2 de la série « Mercredi »

Lady Gaga à l’affiche de « Mercredi » ! La chanteuse devrait faire une apparition dans la saison 2 de la populaire série de Netflix, inspirée de La Famille Addams, selon plusieurs médias américains dont Variety. Une information que ni Netflix ni l’entourage de l’artiste n’ont cependant commenté pour l’instant. Quel sera le rôle de Lady Gaga ? Il s’agirait plutôt d’une simple apparition, à en croire Variety, qui affirme que la chanteuse aurait refusé un rôle plus conséquent. Ce n’est pas le premier rôle de l’artiste, que l’on a déjà pu voir dans les films « A Star Is Born » et plus récemment « Joker : Folie à Deux ».

Un joli clin d'oeil

Même s’il ne s’agit que d’un caméo, son apparition serait un joli clin d’œil. Sa chanson Bloody Mary, sortie en 2011, a connu une seconde jeunesse lors de la première saison, quand bien même elle n’apparait pas dans la série. Les fans de « Mercredi » ont en effet remixé une scène de danse de l’un des épisodes avec la musique de Lady Gaga, une initiative qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. L'artiste a dévoilé fin octobre un nouveau single, Disease. Son septième album studio sortira en février 2025.

La saison 2 de « Mercredi » est actuellement en tournage, sa diffusion est prévue en 2025. L’actrice principale, Jenna Ortega, sera toujours au casting, tout comme Catherine Zeta-Jones (Morticia), Luis Guzman (Gomez) et Emma Myers (Enid). Parmi les nouvelles têtes, on devrait retrouver Christopher Lloyd (Doc dans Retour vers le Futur), qui incarnait l’Oncle Fétide dans les films, Steve Buscemi (The Big Lebowski), Thandiwe Newton (Westworld) ou encore Billie Piper (Doctor Who). Tim Burton devrait quant à lui de nouveau réaliser un épisode.