Lady Gaga offre a ses fans pour Noël un concert-film sur You Tube

La journée de réveillon de Noël démarre très bien pour les fans de Lady Gaga. Elle a dévoilé dans la nuit de ce mercredi 24 décembre 2025, sur sa chaîne You Tube, un film-concert inédit qui s'est déroulé en toute intimité dans une petite salle et intitulé Harlequin - One Night Only.

Un concert intimiste et plus rock

C'est donc l'album Harlequin, inspiré de son rôle dans le film Jocker : Folie à deux, qui a été choisi pour proposer un concert intimiste, lors duquel une poignée de fans de la chanteuse américaine ont été conviés.

Un film-concert tourné partiellement à la pellicule le 30 septembre 2024, au Belasco Theatre de Los Angeles. Lady Gaga y a repris tous les titres de son album Harlequin.

Un tournage dans des conditions particulières, puisque le concert a eu lieu après minuit et que les fans n’avaient pas le droit de filmer avec leur téléphone afin d’éviter toute fuite. Entourée de six musiciens, Lady Gaga a assuré le show, avec une approche musicale plus brute et plus rock.

Côté scénographie, pas de danseurs ou de chorégraphies grandioses. Pour coller au mieux à l’atmosphère intimiste, le décor nous plonge dans un appartement en désordre, directement inspiré de la période où la pop star américaine vivait à New York.