Lady Gaga va bientôt sortir son nouvel album

Cela fait maintenant quatre ans que Lady Gaga n’a pas sorti de nouvel album. Mais l’attente devrait bientôt toucher à sa fin puisque l’interprète de « Poker Face » a posté sur Internet une photo en noir et blanc, où on la voit posée derrière un micro. L’artiste commente sa publication avec ces mots : « Juste moi en studio, plus heureuse que jamais de faire de la musique. J'ai tellement hâte que vous puissiez entendre ce sur quoi je travaille. »

Une sortie au mois d'août ?

On ne connait pas encore la date officielle de ce nouvel opus qui succédera à Chromatica, mais une information venant d’un designer argentin qui a travaillé avec Lady Gaga a fuité récemment. D’après ce dernier, cet album inédit pourrait sortir au mois d’août prochain. L’information n’a pas été confirmée.

Ce qui est sûr, en revanche, c’est la sortie ce 2 octobre 2024 du film Joker : folie à deux, la suite du Joker dans laquelle l’actrice va interpréter le rôle d’Harley Quinn, en compagnie de Joaquin Phoenix.