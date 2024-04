Comme chaque année, Uber publie le classement des objets oubliés dans les VTC et réclamés par leur propriétaire. Un classement qui ne liste que les objets les plus « insolites ». Cette année, Uber note que les Français ont un attrait particulier pour le sport, avec beaucoup d’objets qui y sont liés… et parfois même des perles rares ! Notez également que ce n’est pas à Paris qu’on oublie le plus nos effets personnels, mais bien à Rennes, en Ille-et-Vilaine. La capitale n’est d’ailleurs même pas dans le top 10 des plus tête en l’air ! On y retrouve cependant des villes comme Angers (2e), Bordeaux (6è), et Toulouse (9e).

Sans plus attendre, voici le classement des objets les plus insolites oubliés dans des Uber, puis réclamés par leur propriétaire :

1. Un maillot de rugby dédicacé par le joueur du XV de France Gaël Fickou

2. La pièce d’identité d’un acteur américain ayant joué dans High School Musical

3. 560€ en liquide

4. Un collier et une laisse pour chien Louis Vuitton

5. Un pull Gucci

6. Une carte cadeau Cap 3000

7. Une console de jeu Nintendo Switch

8. Une trompette

9. Un mp3

10. Une radiographie

11. Une perruque blonde

12. Une goutière dentaire

13. Une bouteille de vin beaujolais nouveau

14. Un étui à cigares

15. Un rouge à lèvres

16. Des disques vinyles

17. Une tondeuse

18. Une raquette de tennis avec sa pochette de transport

19. Une mallette à outils

20. Une boîte de biscuits

21. Un lit parapluie

22. Une trottinette

23. Des boules de pétanque

24. Un hérisson en peluche

25. 3 rouleaux papier cadeau

26. Un chapelet

27. Un balai

28. Une (seule) botte de pluie

29. Une bouteille d’Oasis 2L

30. Une veste de costume