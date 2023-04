Le Berrichon Christophe Gruault va traverser l’Europe... à la rame !

Christophe Gruault traversera en effet une partie de l’Europe, en remontant les cours d’eau, à travers la Pologne, les Pays-Bas, la Belgique et la France. Au programme, 2000 km en 48 jours, avec une arrivée à Paris prévue le 18 juin.

Une nouvelle aventure se profile donc pour le Berrichon, qui n’en n’est pas à son premier coup d’essai. « J’ai quitté la France en 98’. Je suis parti voyager, je voulais voir les lieux saints et sites sacrés, nous explique-t-il. La vie a fait que je me suis intéressé à la forêt amazonienne (…) s’en est suivi l’intérêt de l’aérien. J’ai pris un ULM et je me suis mis à voler au-dessus de l’Afrique. Ce qui me manquait justement c’était de faire de l’aquatique ou du marin ».