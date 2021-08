Le célèbre PDG Elon Musk dévoile sa technique infaillible pour savoir si un candidat ment sur son CV

Alors qu'il est à la tête de la célèbre multinationale Tesla, le fondateur milliardaire Elon Musk est un expert du recrutement. Comme le révèle Presse Citron, l'homme d'affaires serait en effet capable de détecter les mensonges cachés sur un CV. Sa technique, qu'il considère comme étant "infaillible", consiste à poser une question, et toujours la même.

“At Tesla, using AI to solve self-driving isn’t just icing on the cake, it the cake” - @lexfridman



Join AI at Tesla! It reports directly to me & we meet/email/text almost every day. My actions, not just words, show how critically I view (benign) AI.https://t.co/iF97zvYZRz