Le chantier médiéval de Guédelon fête ses 25 ans

« Quand on a monté ce chantier, tout le monde pensait que c’était délirant, que ça n’avait ni queue ni tête et qu’il y avait déjà tellement de châteaux à restaurer ! », se remémore Maryline Martin, présidente de Guédelon. L’aventure a débuté il y a désormais 25 ans, en 1997. Depuis cette date, de nombreux passionnés participent à la construction d’un château médiéval, en respectant le savoir-faire de l’époque.

« Un bâtiment complètement écologique sans s’en rendre compte »

« Nous, on savait où on allait. On voulait comprendre comment on bâtissait un château au Moyen-Âge », poursuit Maryline Martin. « Mais ce qu’on a vu, depuis 25 ans, c’est qu’on produit en fait un bâtiment complètement écologique sans s’en rendre compte, en ramassant et transformant ce que l’on trouve dans cet espace naturel. » Guédelon est d’ailleurs désormais régulièrement sollicité pour expliquer ses méthodes de travail du bois et de la terre. « Finalement, on est complètement en phase avec notre époque, c’est un projet foncièrement moderne ! », confie la présidente du site.

Autre belle découverte de ces 25 ans : les rencontres. Des millions de visiteurs se sont en effet déplacés dans l’Yonne pour parcourir le site. « Souvent, les visiteurs nous ont appris beaucoup de choses et nous ont donnés des pistes », explique Maryline Martin. « Ils nous disent par exemple "Vers chez moi, il y a telle peinture murale ou telle église avec une charpente médiévale, allez voir". »

Si le chantier est plus près de la fin que du début, les tâches sont encore nombreuses. Au programme de cette année 2022, « on va terminer la charpente et donc la tour du pigeonnier », indique Maryline Martin. « On continue aussi la porte entre-deux tours, où l’on posera la herse sans doute l’an prochain, et les peintures murales de la chapelle. » Un nouveau restaurateur a également investi le site, et pour fêter les 25 ans du site, une exposition verra le jour cet été dans la grange.