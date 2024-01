En effet, c’est à ce moment-là que le fameux chargeur universel deviendra obligatoire. La Direction générale des entreprises l’a officialisé il y a maintenant quelques semaines.

À cette date, on n’aura plus d’autre choix que d’utiliser un port de type USB-C pour pouvoir recharger tous nos appareils électriques. Nos smartphones bien sûr, mais aussi nos tablettes, GPS, claviers, souris, écouteurs sans fil, consoles de jeux vidéo portables, appareils photos numériques et même nos liseuses électroniques.

En revanche il y a une exception qui confirme la règle : les ordinateurs portables. Pour ces appareils, ce ne sera pas le 28 décembre mais le 26 avril 2026, selon le ministère de l’Économie.

Au-delà d’un aspect pratique évident, ce chargeur unique devrait aussi permettre d’éviter la production de 11.000 tonnes de déchets électroniques chaque année, d’après la Commission européenne.

Des arguments, on s’en doute, qui ne convainquent pas la marque à la pomme. Mais à partir de cette fameuse date, toutes ses entreprises devront bien nous proposer une vente séparée de leur appareil, et d’un chargeur.