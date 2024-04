Le fameux chèque-énergie a commencé à arriver dans nos foyers depuis le début du mois d'avril.

Petit rappel : le coup de pouce de l’État fait peut varier et aller de 48 à 277 euros. Il nous aide à payer nos factures de gaz, d’électricité, de fioul ou de bois. Il y a plus de 5 millions et demi de ménages modestes qui sont concernés, et il est destiné à tous ceux qui ont un revenu fiscal de référence à l’unité en-dessous de 11.000 euros.

L'aspect positif de la démarche, c’est que l’on a rien à faire pour le toucher. Le chèque est envoyé par courrier automatiquement à notre domicile. Il faut donc bien penser à actualiser votre adresse sur le site des impôts si vous ne l’avez pas encore fait.

Une fois reçu, vous pourrez renvoyer le chèque à votre fournisseur, il s’occupera lui-même de déduire le montant de votre aide de vos prochaines factures. Et il reste encore di temps puisque vous avez jusqu’au 31 mars 2025.

Enfin, pas de panique pour ceux qui ne l’ont pas reçu d’ici la fin du mois, il y aura un dispositif que le gouvernement va mettre en ligne si vous avez des réclamations.