Le CHRU de Tours recherche des volontaires pour une étude sur le vaccin Janssen

Une dizaine de centres hospitaliers français mènent actuellement une étude pour évaluer précisément dans la durée la réponse immunitaire et la sécurité de la vaccination contre le Covid avec le vaccin Janssen. Une centaine de volontaires sont ainsi recherchés partout en France. « Bien que plusieurs vaccins contre la COVID-19 soient d’ores et déjà disponibles et autorisés en France, il est impératif de poursuivre les recherches et d’approfondir les connaissances scientifiques notamment sur la durée de la protection vaccinale et la qualité de la réponse immunitaire », est-il expliqué sur le site Covireivac.fr.

Le CHRU de Tours, qui participe à cette étude, est chargé d’inclure 10 patients dans l’évaluation. Les volontaires doivent avoir plus de 55 ans et doivent n’avoir ni été vaccinés contre le covid, ni été infectés par le covid. Ils seront soumis à un examen médical et un prélèvement sanguin avant d’être officiellement sélectionnés.

Un suivi pendant deux ans

La participation à l’étude inclura l’injection du vaccin Janssen et des prélèvements sanguins, salivaires et nasaux. Des visites au CHRU seront à effectuer 29 jours, 57 jours, 6 mois, 12 mois et 24 mois après la vaccination, avec prélèvements sanguins et salivaires. Par téléphone, les participants seront également sollicités 48h après l’injection, puis une fois par semaine le premier mois et une fois par mois pendant 12 mois.

Le vaccin Janssen ne nécessite qu’une seule dose pour être efficace. Un pass sanitaire sera délivré sept jours après l’injection. La participation est indemnisée. Il faut contacter le Centre d’investigation clinique au 02.47.47.69.72.