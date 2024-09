Le Comte de Monte-Cristo va-t-il représenter la France aux Oscars ?

Qui représentera la France lors de la prochaine cérémonie des Oscars, en mars 2023 ? Le Centre national du cinéma annonce avoir présélectionné 4 films. Si « Un p’tit truc en plus », plus gros succès français de l’année, avec plus de 10 millions d’entrées, ne fait pas partie de la liste, on y retrouve l’autre grand succès de 2024, « Le Comte de Monte-Cristo ». L’adaptation du roman d’Alexandre Dumas, par Alexandre de La Patellière et Matthieu Delaporte, a franchi la barre des 8 millions d’entrées.

« Le Comte de Monte-Cristo » sera notamment opposé à « Emilia Pérez », film musical de Jacques Audiard, prix du Jury au dernier Festival de Cannes et prix d'interprétation collectif pour Zoe Saldaña, Selena Gomez et Karla Sofía Gascón. Les deux autres films retenus, moins connus du grand public, sont « All we imagine as light », chronique sociale et féministe réalisé par l’Indienne Payal Kapadia, mais dont la production est française, et le polar rural « Miséricorde », d’Alain Guiraudie.

La commission chargée de la sélection doit se réunir le 18 septembre. L’an dernier, la sélection avait été marquée par une polémique. Le CNC avait choisi « La passion de Dodin Bouffant », de Tran Anh Hung, au détriment d'« Anatomie d'une chute », de Justine Triet. Le film n’avait ensuite malheureusement pas été retenu par l'Académie des Oscars.