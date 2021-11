Le conseil d’Etat confirme la fermeture de la mosquée d’Allonnes

La mosquée d’Allonnes ne rouvrira pas tout de suite. Hier, le conseil d’Etat a validé la décision de la préfecture de la Sarthe de fermer administrativement le lieu. Ses portes sont closes depuis le 27 octobre et pour six mois. L’autorité estime que « des prêches et l’activité du lieu de culte, fréquenté par des individus appartenant ou proches de la mouvance islamiste radicale, légitiment le recours au jihad armé, la mort en martyr, la commission d’actes de terrorisme et le recours à la violence, la haine, la discrimination ainsi que l’instauration de la charia ».

Le conseil d’Etat juge que la préfecture « n’a pas porté atteinte manifestement illégale à la liberté de culte ». Les avocats des gérants de la mosquée estiment de leur côté que la juridiction « a validé sans la moindre réserve les notes blanches, pourtant largement contestées, ratifiant ainsi le déséquilibre entre les parties et une administration arbitraire de la preuve ». Ils envisagent de saisir la cour européenne des droits de l’Homme.

Avec AFP