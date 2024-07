Le défilé aérien du 14 juillet se prépare au nord d’Orléans (PHOTOS)

Une quinzaine d’hélicoptères et une trentaine d’avions sont passés dans le ciel de Bricy ce mercredi matin. La base 123 accueillait les répétitions du prochain défilé aérien du 14 juillet.

Stéphane Groën, le Général de division aérienne, responsable de l’événement s’est dit satisfait de cette grande répétition. Cette année le défilé aura pour thèmes les 80 ans de la Libération de Paris et les Jeux Olympiques. Une entorse au parcours habituel – sécurité oblige en vue des JO est prévue. En effet, pas question pour les appareils de survoler l’Ouest parisien. « On va survoler l’Est, les Buttes-Chaumont, la gare de l’Est, l’Arc de Triomphe et enfin les Champs-Elysées », détaille Stéphane Groën.

« On s’est mis aujourd’hui dans les conditions parisiennes, les plus adaptées, les plus réalistes », poursuit-il, ajoutant qu’une dernière répétition est prévue à Paris le 10 juillet. Il faut dire que ce défilé est le résultat de dix mois de travail, « une véritable opération militaire », affirme du Général de division aérienne.

Une soixantaine d’appareils le 14 juillet

Cette année, 23 hélicoptères et 45 avions (transport, surveillance, de chasse et la patrouille de France) passeront dans le ciel de la capitale. Et chacun devra passer à plus ou moins trois secondes du temps imparti. Un vrai défi à relever pour les pilotes.

Parmi eux, le Capitaine Brice, aux commandes d'un A400 M. « C’est une très grande fierté de représenter cet appareil, l’armée de l’Air et de l’Espace ». Le changement de parcours ne le perturbe pas. « C’est un avion très moderne, facile de suivre un axe avec », explique-t-il. Quant à l’excitation, il y en a. En revanche, le stress, pas plus que ça. « C’est notre travail de tous les jours de voler », conclut le jeune homme.