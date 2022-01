Le don du sang bientôt ouvert aux homosexuels sans conditions

Le don du sang sera à partir de la mi-mars ouvert aux homosexuels. « C’est la fin d’une discrimination », juge Ralph Souchet vice-président du Groupe action gay et lesbien du Loiret (GAGL 45). Depuis 2016, le don était permis mais sous conditions. Les hommes homosexuels pouvaient donner leur sang après une période d’abstinence sexuelle d’un an – ramenée à quatre mois en 2019. Entre 1983 et 2016, en raison le don leur était interdit en raison des risques de transmission du VIH.

A partir du 16 mars, ce sera donc la suppression du critère « de l’orientation sexuelle, l’identité de genre» explique Ralph Souchet. « On passe des personnes à risques au critère de pratiques à risques », ajoute le vice-président du GAGL 45.