Le Festival de la Tomate et des Saveurs à la Bourdaisière fête ses 25 ans !

La tomate et le Château de la Bourdaisière, c’est une grande histoire d’amour. L’établissement abrite en effet le Conservatoire National de la Tomate, initié en 1993 par le Prince Louis Albert de Broglie, appelé « le Prince jardinier ». Son but ? Faire découvrir différentes variétés. « Il raconte que quelqu’un qui était très influent dans le milieu de la tomate aurait dit que, quand il a cueilli une tomate verte, c’était une tomate pas mûre, nous relate Cyrille Brayé Lécureuil, directeur du château. Il s’est dit à ce moment-là que même si les « spécialistes » ne savent pas qu’il existe des tomates vertes, il faut qu’on montre au grand public que la tomate peut être de toutes les couleurs et de toutes les formes ».

700 variétés

700 variétés de tomates sont à découvrir dans le conservatoire, en pleine saison de juillet à fin octobre. Des variétés qui seront mises en avant lors du festival. « Le but c’est de démocratiser tout ce qui peut être autour du bien manger, précise Cyrille Brayé Lécureuil. Les gens qui n’y connaissent rien vont y trouver leur compte, puisqu’ils vont rencontrer notre chef jardinier qui fera des balades accompagnées (…) il y a des chefs qui feront des démonstrations culinaires. Il y aura des conférences sur l’alimentation… »

Le maraîcher poitevin Jacky Mercier sera également présent. Fournisseur de nombreux grands restaurateurs et de célébrités, il répondra aux questions des visiteurs, et proposera également à la vente ses tomates. À savoir que sur le weekend du festival, une tonne de tomates est vendue.

Un bar à tomates, où tous les plats seront à base de tomates, sera également proposé aux visiteurs, ainsi qu’un marché d’une cinquantaine de producteurs. Enfin, de nombreuses animations, et notamment un « escape game », seront organisées tout au long du weekend. Pour l’escape game, les visiteurs devront s’inscrire au préalable.

8000 visiteurs sont attendus les 9 et 10 septembre au Château de la Bourdaisière.