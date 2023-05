Le festival Lumières sur le Bourbonnais à découvrir jusqu’à fin septembre

Depuis 2019, le festival Lumières sur le Bourbonnais propose chaque année de nouvelles projections vidéo sur des monuments emblématiques de l’Allier. Objectif, « mettre en valeur une partie de ce qui est l’histoire et l’identité de ce département, le patrimoine historique bâti et développer le tourisme puisque les spectacles en soirée déclenchent des nuitées », explique le président du conseil départemental, Claude Riboulet.

A Moulins, le château des ducs de Bourbon et la Mal Coiffée, son dernier donjon, retrouvent toute leur splendeur sous les feux d’un nouveau spectacle mettant met à l’honneur Anne de France, ses passions et ses voyages.

A Montluçon, le spectacle permet au château des ducs de Bourbon de s’envoler dans les airs. Il embarque le public dans un voyage fantasque, revisitant le patrimoine naturel et culturel local. Haut perché et coloré, le show moderne et rythmé par des nombreux tableaux en 3D se termine en apothéose dans un grand feu d’artifice entre gravité et vraisemblance pour le plus grand bonheur des spectateurs.

A Vichy, le Palais des congrès et l’Opera servent d’écrins à la projection. L’eau irrigue tout le show : de l’époque gallo-romaine à la candidature de Vichy à l’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco.

D’autres projections sont visibles à Cusset, Bourbon-L’Archambault, Châtel-Montagne. D’autre part, à Néris-les-Bains et Commentry, les mappings vidéo s’accompagnent de spectacles. Chaque vendredi, la ville d’eau et son théâtre « servent de toile de fond à des tableaux de danse. Quant à la cité des forgerons, le samedi, elle propose des représentations musicales », détaille Claude Riboulet.

Autre temps fort de la saison dans l’Allier, la seconde édition de Bourdonner en Bourbonnais chaque samedi soir à partir du 24 juin. « C’est le pendant de Lumières sur le Bourbonnais ; il s’agit de mettre en valeur le patrimoine naturel de l’Allier et un des marqueurs de notre territoire c’est l’eau », affirme le président du département. 10 sites naturels – le plan d’eau de Chapeau, les anciennes carrières de Saint Germain des Fossés, le plan d’eau d’Herculat notamment, accueilleront un spectacle comprenant 500 drones lumineux et une séquence de pyrotechnie embarquée. A noter aussi, une soirée exceptionnelle à Moulins le 12 juillet à l’occasion de l’arrivée du tour de France.

Tout le programme est à retrouver sur internet.