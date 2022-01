Le Festival O’Tempo dévoile les quatre nouveaux artistes de sa programmation

Elle a officialisé son retour en 2021. Avec « Les p’tites jolies choses », Joyce Jonathan a livré un premier single issu de son nouvel album éponyme. C'est une déclaration légère et sincère à ces petits plaisirs simples, irremplaçables de notre quotidien. Les albums de la jeune femme ont été certifiés disques d’or et de platine, ses tournées se sont jouées dans la France entière et elle est l’une des rares chanteuses françaises à avoir mené une carrière en Asie...

Et c'est le groupe "La Rue Ketanou" qui jouera notamment à Boigny-sur-Bionne l'été prochain. Qui a vu La Rue Ketanou en concert connait cette énergie, sauvage et animale. Sa fougue et son chahut, sa rage et sa tendresse… Ces quatre zèbres, lancés à plein galop distribuent avec générosité autant d’humour que de poésie. La forme est crue, presque punk, et nous va droit au coeur.

Du rap au menu aussi d'O'Tempo avec Hatik. On le savait, Hatik est un vrai boulimique : seul le travail paye, le reste n’est qu’éphémère. Son succès intergénérationnel est unanime. Hatik est dans les playlists de toute la famille et parle à tout le monde tant l’éventail de sa musique est varié : on le retrouve sur des feats avec des figures du rap comme Médine ou Sofiane, et tout cela ne l’empêche pourtant pas de collaborer avec Amel Bent sur le titre “1, 2, 3” ou encore Slimane avec «y’a rien».

Enfin, autre nom qui rejoint la programmation du festival : le jeune Céphaz. Le jeune homme affiche trois exils au compteur, des dents du bonheur et un chant vibrant de toutes les promesses dues à son âge. "Depuis Toi", son premier titre à voir le jour, nous en donne la primeur et l’envie d’en savoir plus.

On rappelle que Tryo, Tibz et Ben L'oncle Soul seront également présents.

D’autres artistes locaux, régionaux et/ou émergents seront dévoilés début mars 2022 ! Il reste une quantité limitée de early tickets mise à la vente. L’ensemble de la billetterie ouvrira quant à elle le 1er février 2022. O'Tempo ce sera du 26 au 28 août prochain à Boigny-sur-Bionne.