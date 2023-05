Le Futuroscope recycle désormais… votre urine !

Soulager une envie pressante est désormais un acte écologique au Futuroscope. Le parc d’attractions de la Vienne expérimente en effet depuis juillet 2021 le recyclage de l’urine des visiteurs. Avec l’aide de la start-up Toopi Organics, le Futuroscope a installé quatre urinoirs masculins permettant de collecter l’urine et de la stabiliser sans odeur. Cette dernière est ensuite filtrée et fermentée dans le but d’obtenir un biostimulant microbien, qui permet de réduire l’utilisation d’engrais chimiques agricoles, explique le parc dans un communiqué. 23.000 litres d’urines ont été récoltés depuis le début de l’expérimentation. D’ici trois ans, la totalité des urines du parc devrait être collectée.

L’initiative permet également de réduire la consommation d’eau potable, puisque trois litres sont utilisés à chaque passage dans les urinoirs classiques. Ce sont ainsi 275.000 litres d’eau potable qui ont été économisés depuis la mise en place du dispositif.