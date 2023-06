Le temps est venu de passer à l’addition. Après 15 ans d’existence et 3 albums, Trois Cafés Gourmands a annoncé hier sa séparation révèle Le Parisien . "J’arrête cette jolie aventure, je les quitterai à l’issue de la tournée qui démarre et se prolongera en 2024", a annoncé Mylène Madrias. La chanteuse et cofondatrice du groupe âgée de 35 ans envisage de se lancer dans une carrière solo. "J’ai des envies différentes de ce qu’on propose aujourd’hui et j’ai besoin de prendre du temps pour moi, pour réfléchir à ce que j’ai à dire. Ce n’est pas une question de succès ou de moins de succès. Artistiquement, je pense qu’il faut que j’aille gratter un peu plus loin pour être sûre d’être épanouie", détaille-t-elle dans les colonnes du quotidien.

Le groupe corrézien avait explosé en 2018 avec son tube À nos souvenirs et son clip aux 260 millions de vues, devenu l’hymne de l’été cette année-là. Il avait ensuite surfé sur la vague du succès avec la sortie de son premier album Un air de rien vendu à 350 000 exemplaires. S’en sont suivis deux autres disques, Comme des enfants (2020) et La Promesse (2022) au succès plus mitigé, pour un total de 500 000 CDs vendus.

Jérémy Pauly et Sébastien Gourseyrol, les deux autres membres du trio, sont encore indécis quant à la poursuite de l’aventure sans leur amie. "Il nous faut le temps de construire autre chose. On verra comment se passe la tournée. Nous aussi on aura peut-être besoin de faire une pause", souligne Jérémy.