Le Japan Tours Festival reporté au mois de juillet

L’événement n’avait déjà pas pu se tenir l’an dernier. Les organisateurs du Japan Tours Festival annoncent ce lundi, le report de la 7e édition prévue le mois prochain aux 1er, 2 et 3 juillet, toujours au parc des expositions.

Ils expliquent dans un communiqué que « les contraintes pour vous accueillir dans les meilleures conditions et dans le respect des règles sanitaires impliquent de nombreux sacrifices dans la programmation et des difficultés d’organisation. Cela irait à l’encontre de ce qui fait l'âme du festival et c'est pour cela que nous préférons décaler les dates de cette édition »

Les billets achetés sur les précédentes dates 2021 et 2022 restent valables pour cette nouvelle édition.