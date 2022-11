Le Listenbourg, un état européen qui fait le buzz sur Twitter

Connaissez-vous le Listenbourg ? Non ? Il va donc falloir réviser votre géographie européenne ! Il s’agit d’un pays de la péninsule ibérique, limitrophe de l’Espagne et du Portugal… malheureusement fictif ! Un utilisateur de Twitter a en effet publié une carte de l’Europe il y a quelques jours, en ajoutant un faux pays. A l’origine, le tweet visait à se moquer des lacunes en géographie des Américains, mais en quelques heures, la blague s’est transformée en buzz.

De nombreuses marques et personnalités ont ainsi joué le jeu et annoncé leur arrivée dans le pays, des comptes météorologiques et gouvernementaux ont été créés, tout comme un drapeau, des villes et une histoire au pays. Il paraitrait même qu’un Grand Prix de Formule 1 est prévu, ainsi que l’envoi d’une délégation aux Jeux de Paris 2024 !