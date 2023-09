Le Loto du patrimoine, une bénédiction pour l’église Notre-Dame-du-Pré de Donzy

La nouvelle est tombée début septembre. L’église Notre-Dame-du-Pré de Donzy dans la Nièvre, est l’un des 100 sites qui participeront à la Mission Patrimoine portée par Stéphane Bern. « Nous avions déjà essayé il y a 2-3 ans, et là cette année, pour tout vous dire, si on n'avait pas été retenu, bon, je ne sais pas si je n'arrêtais pas l'association », explique Michel Brun président de l’association pour la sauvegarde du patrimoine de Donzy-le-Pré. « C’est un combat de tous les jours, c'est fait de haut et de bas, de bonnes nouvelles et de moins bonnes nouvelles », ajoute-t-il.

L’église est dans un état de péril avancé. Le tympan est menacé, les sculptures sont fissurées.

Des premiers travaux ont été entrepris il quelques années. « Si aujourd’hui on ne fait rien, c’est terminé », se lamente Michel Brun.

Le Loto du patrimoine devrait permettre d’entamer l’an prochain une première phase de grands travaux, estimée à 500 000 euros. Il s’agira du traitement de la façade ouest, avec le retraitement des abords avec le mur du cimetière, le déplacement des tombes à l’abandon. Autre priorité, « restaurer et protéger ce fameux tympan en y accolant une architecture qui va non seulement le protéger mais le mettre en valeur », explique Michel Brun. Deux autres phases de travaux, chiffrées à 2,5 voire 3 millions d’euros, seraient nécessaires pour sauver complétement l’édifice.

Vous pouvez donner à l’association pour la sauvegarde du patrimoine de Donzy-le-Pré sur le site de la fondation du patrimoine ou en envoyant un chèque à la délégation Bourgogne de la fondation.