Le Mans : c’est parti pour 18 mois de travaux !

Un chantier de grande ampleur débute donc ce lundi, à l’entrée nord de la ville. L’objectif est simple : améliorer la circulation dans le quartier, pour rendre la ville plus agréable. A terme, fini les 2x2 voies et les feux, place à des rues limitées à 30km/h, des ronds-points, des pistes cyclables, des trottoirs plus larges et plus de verdure.

La première phase concerne les avenues Cordelet et Rhin-et-Danube. Elle doit durer au moins jusqu’à juillet 2022. Les travaux avenue Louis Cordelet débuteront, quant à eux, au mois de janvier, suivi de la Chasse Riyale en avril 2022, la place Bouttié, la rue Sergent Lebouc et le début de la rue Montoise et Yssoir Nord au début de l’été 2022. Enfin les travaux Yssoir Sud débuteront en novembre 2022.