Le Mans Classic 2023 : Rafael Nadal donnera le départ de la course

Seulement 2000 places restantes

La 11ème édition de Le Mans Classic se tiendra presque à guichets fermées. Seules 2000 places sont encore disponibles pour la journée de dimanche. L’événement, plus grand rassemblement de voitures anciennes, réunira en piste 800 voitures de course et 8500 véhicules de collection. L’an dernier, plus de 200 000 spectateurs y avaient assisté.