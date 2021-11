Le Mans : des boîtes de Noël pour les personnes démunies

L’initiative a essaimé l’an dernier partout en France. Des associations et des particuliers ont confectionné des boîtes cadeaux à destination des plus démunis. Au Mans aussi. Cette année, c’est l’association Solidarité Dons qui s’en occupe. « Comme on sait qu’il y a de plus en plus de personnes dans le besoin qui ne fête pas dignement Noël, on s’est dit qu’on allait confectionné des boîtes cadeaux », explique Julia André, l’une de ses membres.

Les particuliers sont invités à remplir une boîte à chaussures de « chocolats, de produits secs, un mot doux, un livre ou des produits d’hygiène ». L’association espère récolter une cinquantaine de colis d’ici le 20 décembre.

Pour donner votre boîte vous pouvez contacter l’association sur les réseaux sociaux ou les apporter directement les mardis et jeudis soirs place des Comtes du Maine au Mans où lors des distributions de repas aux sans-abris.