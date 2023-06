Le Mans fait son cirque pendant dix jours !

On n’a pas le temps de s’ennuyer au Mans. Après le centenaire des 24 Heures il y a quelques jours, place cette semaine à l’événement « Le Mans fait son cirque ». Au programme de cette 22 édition organisée par Le Plongeoir – Cité du Cirque : 77 représentations et 150 personnes pour accueillir les 22 équipes artistiques.

"Une expérience-festival"

En moyenne, entre 20.000 et 25.000 personnes viennent chaque année pour des spectacles destinés à tous les publics. Le directeur du Plongeoir – Cité du Cirque, Richard Fournier, rappelle l’ambiance un peu spéciale qui règne durant ces dix jours de fête : « c’est permettre de venir vivre une expérience-festival, en se promenant sur le site et respirer cette effervescence. Avec cette unité de temps et de lieu, on reconstruit une bulle très particulière avec ces huit chapiteaux dans un cadre assez exceptionnel sur la promenade Newton, c’est une expérience ouverte à toutes et à tous. »

La moitié de la programmation est gratuite. Vous pourrez notamment croiser des jongleurs, vivre une représentation sous une yourte ou épier les artistes dans leur quotidien. Richard Fournier nous révèle un autre temps fort du festival : « c’est un spectacle sous chapiteau avec une mâchoire d’acier, c’est-à-dire deux protège-dents reliés par un câble d’acier, il y a deux artistes à chaque extrémité. Et c’est tout un travail autour de la lutte, la complicité, l’équilibre, un vrai coup de cœur. » On pourra également assister à trois avant-premières nationales.

Il faut enfin savoir que le festival n’en finit plus de grandir et a bien évolué depuis la première édition, quand l’événement ne durait que trois jours sur un seul week-end. Porté par Le Plongeoir – Cité du Cirque, celui-ci bénéficie d’un « très grand partenariat avec la Ville du Mans, qui met à disposition du matériel technique et logistique », rappelle le directeur. Les recettes du « Mans fait son Cirque » représentent 10 à 15% du budget total de la structure, tout le reste étant financé par des partenariats et des aides provenant notamment du Département de la Sarthe et la Région Pays de la Loire.