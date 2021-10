Le Mans : la fête foraine de retour en version réduite

Les manèges de retour au Mans ! Pour la première fois depuis 2018, la fête foraine fait son retour dans la préfecture sarthoise. Depuis, la crise sanitaire et surtout le conflit entre la municipalité et les forains ont empêché la tenue de l’événement. Principal problème : le site du Panorama, imposé par la mairie, alors que les forains souhaitent s’installer en centre-ville. La proximité de l’aérodrome rend en effet impossible l’installation de manèges trop haut.

Cette année encore, la mairie a été ferme et a refusé de changer le lieu de l’événement. Conséquence : seule une trentaine de forains seront présents à partir de ce samedi 23 octobre, contre plus d’une centaine habituellement.

La fête foraine ouvrira à 15h ce samedi, et sera accessible de 14h à 22h du dimanche au jeudi et de 14h à minuit le vendredi et le samedi. Elle devrait rester au Mans jusqu’au 14 novembre. Le pass sanitaire est obligatoire pour les plus de 12 ans et deux mois. Une navette gratuite est mise en place.