Le Mans : la ville invite à porter un pull moche de Noël ce vendredi

Étant donné qu’il existe une journée mondiale pour à peu près tout, il n’est donc pas surprenant d’apprendre que le troisième vendredi de décembre est consacré… au pull moche de Noël ! Ce vendredi 17 décembre, donc, à un peu plus d’une semaine de Noël, vous êtes incités à porter votre plus beau pull moche pour l’occasion.

La municipalité du Mans a décidé de s’investir pleinement pour cette semaine, et incite ainsi ses habitants à arborer leur pull le plus kitsch. Rênes, sapins, flocons, père Noël, inspiré d’un film ou d’une série : tout est permis et ce sera probablement la seule fois de l’année.

La ville propose donc aux Mancelles et aux Manceaux de se prendre en photo avec leur plus beau (ou moche, c’est selon) pull, et à partager les clichés sur les réseaux sociaux avec le hashtag #LeManspullmoche. L’an dernier, les élus avaient joué le jeu et pris la pose en pull moche en préambule d’un conseil municipal.