Le Mans : lancement d’une concertation sur le réseau Chronovélo

A compter de ce mercredi 9 février, les Manceaux sont invités à s’exprimer sur le réseau vélo de la métropole. Jusqu’au 18 mars, la collectivité lance en effet une concertation. Deux réunions publiques sont prévues les 17 février et 16 mars (au musée Jean-Claude Boulard – Carré Plantagenêt), ainsi que des ateliers thématiques. Une plateforme numérique est également lancée pour recueillir les avis et contributions des habitants.

La métropole prévoit de créer un réseau cyclable sécurisé de 300km ces prochaines années. « Le Mans Métropole porte des mesures fortes, afin d’inciter à l’utilisation des transports en commun et des modes actifs et ainsi favoriser les changements de comportements », explique la collectivité dans un communiqué. « Elle mène une politique volontariste afin d’encourager la diversification et le développement de solutions de mobilité alternatives à la voiture individuelle. »





Après la concertation, un bilan des contributions sera réalisé. « Ce document sera validé et voté en conseil communautaire. Il va permettre d’enrichir les études à venir », indique la métropole. « Selon le calendrier prévisionnel, deux années seront ensuite nécessaires pour finaliser les études, avant l’ouverture d’une enquête publique à l’horizon 2023. Le lancement des travaux et l’ouverture des premiers aménagements est envisagé en 2024. »

Pour contribuer à la concertation, rendez-vous sur le site www.jeparticipe.lemans.fr.