Tous les mois, vous recevez chez vous un colis. À l’intérieur, vous trouvez de nombreux documents liés à une mystérieuse enquête. Votre mission ? Résoudre l’énigme. Voilà, en quelques lignes, le concept original de The Detective Society, un jeu entre l’escape game et la série policière lancé en avril dernier par Discovery.

Un maître-mot : l'immersion

Derrière l’entreprise se cache Julien Parny, qui habite au Mans depuis 2015. Il détaille le concept de son jeu qui se veut avant tout très immersif : « les joueurs vont être mis dans la peau d’un détective qui va devoir de façon réaliste trouver les indices, fouiller dans les documents, aller sur de vrais-faux sites Internet. Il y a des interactions avec les personnages, les joueurs vont devoir leur envoyer des SMS et des mails, et les personnages vont leur répondre en fonction de leur évolution dans l’enquête. »

L’originalité du jeu réside aussi dans le fait que l’on reçoit, à notre domicile et chaque mois, une partie de l’enquête. Au total, une saison comporte six épisodes. Tandis que la première s’est terminée récemment, la seconde est tout juste disponible, avec, encore, six épisodes. Comme un escape game, « il faut être curieux, fouiller dans les documents. Si on joue à plusieurs, il faut savoir communiquer et donner des informations claires aux autres », explique le fondateur Manceau. Cependant, pas besoin d’être un expert en mathématiques ou physique, seulement être doué de logique et savoir faire parler sa déduction.

Gros travail d'adaptation

Mais il faut savoir que l’entreprise sarthoise adapte le jeu, puisque The Detective Society existe en Angleterre, déjà créatrice de cinq saisons. Un vrai challenge pour Julien Parny : « ce n’est pas toujours évident, car parfois, c’est culturellement compréhensible pour les anglophones mais pas pour les francophones. »

20.000 joueurs anglais et français ont déjà enfilé les habits de Sherlock Holmes. On peut commencer à jouer à partir de 12 ans. Vous pouvez jouer en solo ou à plusieurs, et il faut enfin compter 29 euros l’épisode, 169 euros l’intégralité de la saison.