Le Mans : un garage école pour faire le plein de réparateurs !

100 à 200 offres d’emplois de réparateurs automobiles ne seraient pas pourvues dans la Sarthe. En moyenne au niveau national, « une annonce sur cinq n’a jamais de candidat à la clé », affirme Victor Mahalin, directeur du nouveau garage-école au Mans.

C’est pourquoi une nouvelle école a ouvert ses portes au Mans en début de semaine à des jeunes âgés de 15 à 18 ans pour leur donner un niveau CAP ou BAC pro. Quinze d'entre eux ont commencé la formation de 35 heures par semaine et 41 semaines par an. « On apprend dans la pratique, dans l’atelier, qui est juste à côté de la salle de classe, c’est la plus-value du garage école », se félicite Victor Mahalin.

Des "maîtres professionnels"

Toutes les notions de mécanique générale sont enseignées par des « maître professionnels » poursuit le directeur : « ce sont d’anciens techniciens experts automobiles ayant du vécu et de l’expérience. Ils sont là pour transmettre leur savoir-faire et savoir-être, comme l’accueil, la prise de commande, la gestion de devis. Ce ne sont pas des choses qu’on voit forcément dans un lycée professionnel classique. »

Le recrutement ne se fait pas sur bulletin scolaire, mais bien sur la motivation des jeunes seulement. Et à la sortie du cursus : « on peut être mécano, mais aussi travailler sur la partie magasin, la vente, la réception, trouver des passerelles dans les métiers de contrôle technique par exemple, ou encore prétendre à aller dans la compétition. »

À long terme, le garage-école voudrait accueillir une quarantaine d’élèves chaque année. Sachez enfin que l’école est privée mais bien gratuite pour les familles.