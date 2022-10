Le Mans : un magasin donne une seconde vie aux habits

« À la naissance de mon fils, je cherchais de la seconde main, mais il n’y avait pas de boutique physique au Mans ». C’est de ce constat qu’est née l’idée de Steffy Drouet, à l’origine du projet « Baby Broc ». Travaillant d'abord 10 ans dans le commerce, d’abord en tant que responsable de rayon à Décathlon, mais aussi responsable de magasin chez Tape à l’œil, la jeune femme voulait se lancer dans l’entreprenariat depuis longtemps. Elle a d’abord créé un site Internet, puis ouvert un petit local en bas de chez elle, où pendant un an, les clientes étaient accueillies sur rendez-vous.

Avec d’autres entrepreneuses, Steffy Drouet a ensuite créé une association respectueuse de l’environnement : Alternatives sarthoises. Puis, après l’ouverture d’une boutique éphémère aux Jacobins quelques mois, « on s’est dit qu’il y avait quelque chose à faire parce que le succès était là », confesse la commerçante.

"Deux à trois fois moins cher"

Fort de ce succès, elle ouvre ce samedi 15 octobre au 1er étage du centre commercial sa boutique physique Baby Broc. Elle nous explique comment elle récupère les vêtements qu’elle propose ensuite dans son magasin : « cela se fait directement auprès des Manceaux, on a un listing de marques de vêtements à retrouver sur le site Internet. Les clients viennent les déposer à la boutique, et nous on fixe les prix en fonction des prix du marché. Le client récupère ensuite un virement bancaire en fonction des ventes. »

L’avantage, selon elle, est de faire gagner du temps aux parents : « Vinted, c’est très bien, mais ça prend énormément de temps. Là vous faites votre dépôt et on s’occupe de tout. » De leur côté, les clients payent « deux à trois fois moins cher » dans une boutique de 100 mètres carrés, et pour laquelle Steffy Drouet nous fait la visite guidée : « il y a tout un parcours client, la chambre bébé à l’entrée avec de la puériculture, des accessoires personnalisés avec le prénom pour enfant, des vêtements bébé, une grande bibliothèque avec jeux, jouets, livres… tout en seconde main. Puis une partie junior jusqu’au 14 ans, et enfin, une partie pour les femmes avec des vêtements de grossesse et des bijoux. »

Quand on sait qu’entre 0 et 3 ans, un enfant coûte en moyenne un peu plus de 10.000 euros, faire des économies sur les vêtements qu’il porte peut s’avérer utile, particulièrement en ce contexte d’inflation.