Le Morvan, un des meilleurs sites de France pour observer les étoiles

En juillet 2022, le magazine Ciel et espace faisait du Morvan l’un des meilleurs endroits de France pour observer le ciel et les étoiles. Ce n’est pas Éric Chariot qui dira le contraire. « On a fait des mesures sur la luminosité du fond de ciel et on s’est aperçu que c’était un des meilleurs ciels de France, équivalent à celui du Pic du Midi », explique le directeur du développement de la Société astronomique de Bourgogne (SAB), la plus importante association d’astronomie amateure de France avec près de 300 adhérents.

Son association a depuis plusieurs années soutenu le parc régional pour obtenir le label Réserve internationale de ciel étoilé, décerné par l’International Dark-Sky Association (IDA). Le dossier a été déposé en début d’année, il est en cours de traitement. « On est relativement serein quant à l’obtention du label, le dossier est assez solide», explique Éric Chariot. De fait, en plus de conditions d’observations exceptionnelles (faible densité de population, une quasi absence d’éclairage public la nuit), « les communes, le territoire vivent pleinement ce projet. On prévoit par exemple de construire un grand observatoire à Château-Chinon », détaille Éric Chariot.

Le label, pour l’heure octroyé à cinq autres parcs français, serait aussi un énorme atout touristique. « On veut développer un tourisme astronomique dans le par cet observatoire sera le fer de lance de la Réserve du Morvan », affirme le directeur du développement de la SAB qui espère attirer des Franciliens, « eux qui ne voient plus de ciel du tout, seront intéressés pour venir en prendre plein les yeux », s’amuse-t-il.