La barrette qui a rendu si célèbre Julien Doré est de retour ! Elle trône sur la pochette de son nouvel album, et sera même proposée en trois couleurs différentes ; noire, rouge et…dorée. Trois couleurs pour trois versions différentes, puisque deux titres bonus exclusifs composeront chaque album.

En version noire, une reprise de « Je te promets » et de « l’ange déchu » seront proposées, « Tous les garçons et les filles » et « qui saura » dans la version rouge, et « Fais-moi une place » et « Elle est d’ailleurs » pour la version dorée.

L5, K. Maro, Gilbert Montagné…

« Imposteur » est un album très attendu, puisqu’il s’agit d’un album uniquement composé de reprises. Et le passé a prouvé que Julien Doré était plutôt très bon sur ce format, en témoigne la reprise qui a lancé sa carrière, « Moi Lolita ».

Le titre d’Alizée figurera bien sur ce nouvel album, mais aussi « Toutes les femmes de ta vie » des L5, « Femme like you » de K. Maro, « Les démons de minuit » d’Images, « Les sunlights des tropiques » de Gilbert Montagné, ou encore… « Ah les crocodiles » ! Une tracklist très éclectique qui titille fortement notre curiosité…

Des duos sont également annoncés, avec Francis Cabrel pour la reprise d’ « Un homme heureux », Hélène Ségara pour « Sarà perché ti amo », ou encore Sharon Stone avec « Paroles Paroles ».

Disponible en précommande, il sortira le 8 novembre prochain.