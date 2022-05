Le patron des chasseurs conseille aux promeneurs de se balader "chez eux" pour éviter les accidents (vidéo)

Voilà un conseil qui risque d’irriter de nombreuses personnes. Invité le 6 mai dernier sur le plateau de l'émission Politiques, à table !, Willy Schraen, le président de la fédération nationale des chasseurs (FNC), a évoqué la question de la sécurité des promeneurs et celle des chasses privées, en préconisant aux promeneurs inquiets de se balader "chez eux".

"La nature n'est pas à tout le monde"

"Ils n'ont qu'à le faire chez eux, ils n'auront aucun problème. 85% du territoire national est privé en France. La nature n'est pas à tout le monde. Et les gens qui racontent ça, des mecs comme Jadot, des mecs comme Mélenchon, 'tout est open, allez-y promenez-vous, la nature est à tout le monde', c'est pas vrai, c'est pas ça la vraie vie", a-t-il déclaré face à la caméra. "On peut toujours se prendre une balle perdue, mais rassurez-vous, vous avez beaucoup plus de chance d'être tué par un assassin en France que par un chasseur. Moins d'une personne par an, et c'est toujours un drame, décède à la chasse", a continué le leader des chasseurs.