30 ans, ce n’est pas si vieux. Mais en réalité, les fouilles archéologiques à Orléans ont débuté il y a bien plus longtemps, à la fin des années 70. « Après-guerre, il y a eu plein de chantier de reconstruction des villes françaises, nous explique Laurine Guyot, archéologue. Et il y a eu des gros scandales archéologiques parce qu’il y a eu beaucoup de destructions de sites qui pouvaient parfois être importants ».

À Orléans par exemple, le plus gros scandale remonte à 1978, concernant le site du Campo Santo. « C’est un cimetière utilisé depuis au moins le XIIème siècle, qui a été complètement détruit pour construire le parking qui est encore là actuellement », nous rappelle Laurine Guyot. Depuis cet incident, il a donc été décidé de mettre en place une législation, pour protéger le patrimoine enfoui.

L’archéologie préventive, c’est-à-dire les recherches anticipées avant des gros chantiers, s’est alors développée. Les collectivités ont commencé à se doter de leur propre service, et c’est comme ça qu’Orléans a créé le pôle d’archéologie en 1992.

Importantes découvertes

« Notre dernière grosse fouille en date, c’est le site de l’ancien hôpital Madeleine, en 2022, précise l’archéologue orléanaise. Pendant 10 mois, 5000 m2 ont été fouillés ». Sur ce site, les archéologues sont remontés jusqu’à l’Antiquité. Mais pour Laurine Guyot, la découverte la plus surprenante a été les trois squelettes, Porte-Saint-Jean, en 2019. Il s’agit de trois femmes enterrées vivantes, probablement au Xième ou XIIème siècle. « Le chantier de la 2ème ligne de tram a également été extrêmement riche en découvertes. On a retrouvé deux églises, un bâtiment du Moyen-Âge et encore des sépultures », ajoute Laurine.

Le pôle d’archéologie d’Orléans retrace ses découvertes dans une exposition, à découvrir jusqu'au 15 octobre. 30 panneaux explicatifs ont été installés dans 30 sites emblématiques de la ville. Ils sont répertoriés sur le site du pôle.