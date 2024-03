Le printemps des rillettes : « Une fête qui concerne toute la Sarthe »

Un concours de recette de cuisine, la fête du cochon, le rillette day, des visites du patrimoine, la première coupe du monde du trompe-goule sarthois, mais aussi, en parallèle, une exposition de tableaux, de la littérature avec la présence de plusieurs écrivains, une randonnée et la visite d’élevage de chèvres. Voilà quelques lignes du menu prévu à l’occasion de la 7e édition du printemps des rillettes, qui aura lieu un peu partout en Sarthe, à La Ferté Bernard, Mamers, Connerré, Yvré-l’Évêque ou encore au vieux Mans. Avec le printemps des rillettes, l’idée est simple : « c’est une fête qui concerne toute la Sarthe. Les temps marquants seront ceux qui se trouvent près des gens », explique Alain Cabannes, animateur bénévole à l’association du printemps des rillettes.

La recette du trompe-goule

Par exemple, la première coupe du monde du trompe-goule sarthois viendra clôturer l’événement gastronomique le dimanche 24 mars. « Le trompe-goule est à la Sarthe ce que le cassoulet est à Castelnaudary. Mais en Sarthe, seulement 20% des gens savent ce que c’est. C’est un plat traditionnel du département qui remonte probablement au XVI-XVIIème siècle. Ça trompe la gueule, ça trompe la faim des gens de la ferme qui travaillaient dur. C’est fait avec les légumes du jardin comme des carottes ou des pommes de terre, cuits dans de la graisse de rillettes, dans laquelle on a fait revenir des oignons. Puis on utilise des herbes comme du persil, du thym ou du laurier pour parfumer. À la fin, on ajoute l’équivalent d’une cuillère à soupe de rillette pour ramener un peu de protéine et de viande », précise l’animateur. Ici, l’objectif est que chacun puisse s’emparer de cette recette « à la fois délicieuse, facile à faire et pas chère avec les légumes du jardin. C’est un plat qui coche toutes les cases de ce que l’on attend d’une diététique traditionnelle », poursuit Alain Cabannes.

"C’est du bon cochon dans un bon chaudron avec un bon patron"

La rillette sera donc bel et bien la star de ces neuf jours de fête, et pour l’occasion, on se demandait ce que c’était, une bonne rillette. Et, là encore, le bénévole associatif a sa petite idée : « pour reprendre les mots d’un célèbre fabricant sarthois, c’est du bon cochon dans un bon chaudron avec un bon patron. Il faut une bonne matière première, parce que dans la rillette sarthoise il n’y a que du sel et du poivre, et on y met quasiment tout le cochon. La cuisson doit être longue, ça mijote entre 8 et 12h. Puis le savoir-faire est important, car quand la recette et les ingrédients sont très simples, c’est le tour de main qui va faire la différence. »

Mais alors que les Français sont de plus en plus nombreux à dire vouloir manger moins de viande au quotidien, le printemps des rillettes ne deviendrait-il pas un événement anachronique ? Bien au contraire, pour Alain Cabannes : « tout est compatible, le but n’est pas de se goinfrer de rillette, mais de valoriser quelque chose qui appartient aux traditions du département et d’être fier du territoire, comme les Bretons sont fiers de leurs coquilles St-Jacques. »

Le printemps des rillettes se déroule sur l’ensemble de la Sarthe du samedi 16 au dimanche 24 mars. Vous retrouvez plus d’informations pratiques ici.