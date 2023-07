Le programme de l’été 2023 au Château de Chamerolles

Outre l’ouverture du château au public tout au long de la période estivale, du lundi au vendredi de 10h à 18h, des temps forts sont également proposés. Nocturnes, ateliers, ou spectacles seront proposés.

À commencer par les Fêtes renaissance, les 22 et 23 juillet 2023, qui mettront à l’honneur le temps d’un weekend l’époque de la Renaissance. Au programme :

- Vie quotidienne, frappe de monnaie, gastronomie,

- Combats d’escrime et initiation au combat à l’épée

- Spectacle équestre, joutes et acrobaties

- Gravure, peinture et tir à l’arc

- Spectacle du « chevalier Geignard » par la compagnie « Taprobane »

- Costumes et tenues Renaissance

- Métiers d’art au château par les compagnons de France

- Métiers du cuir, charpentier, forgeron, tailleur de pierre...

Samedi 19 août à 19h30 ⸱ Nocturne au château : garden game et visite aux chandelles Rallye olfactif, énigmes dans le parc... un véritable escape game version jardin est proposé aux visiteurs. S’ils trouvent la solution, une visite guidée du château aux chandelles les attend. Déroulé de la soirée : 19h30-20h45 rallye olfactif, 20h45-21h45 pause dîner (apporter son pique-nique), 21h45-22h45 visite du château aux chandelles. Tarif unique 10 € par personne.

Dimanche 13 août à 15h30 ⸱ Spectacle estival « Enchantés » à partir de 8 ans

Deux apprentis sorciers appellent en chanson le peuple de la forêt au milieu des souches d’arbres dans une clairière. Mais rien ne se passe comme prévu ! Les fées Morgane, Viviane, Mélusine, et Circé interviennent. Les apprentis sorciers retrouveront ils le contrôle de leurs sortilèges ?

Tous les jeudis, du 13 juillet au 17 août ⸱ Ateliers créatifs

Jeudis 13 juillet et 3 août : paysage sous forme de collage pour les 3-7 ans / Jeudis 20 juillet et 10 août : petit coussin parfumé rempli de senteurs et personnalisé à l’aide de peinture au pochoir pour les 6-12 ans / Jeudis 27 juillet et 17 août baume à lèvres pour les ados et adultes.

Samedi 19 août à 14h30 et 15h30 ⸱ Atelier d’art floral 6-12 ans

Initiation à l’art floral autour du Dahlia, par la Shol-Société d’Horticulture d’Orléans et du Loiret

Tous les jours à 11h, 14h30 et 16h ⸱ Visites guidées

1h15 à la découverte du château, de son histoire et de ses trésors.

Informations et réservations sur le site du château, 02.38.39.84.66.