Le programme des Heures Historiques de Sully-sur-Loire 2023

Le rendez-vous, organisé par la ville de Sully-sur-Loire (Loret), accueille chaque année plusieurs milliers de spectateurs ! Le parc du château de Sully-sur-Loire s’apprête à remonter le temps. Les visiteurs sont invités à traverser les époques le temps d’un weekend, à travers une série d’animations.

Tous les pans de l’Histoire seront représentés, « de l’Antiquité au Médiéval, annoncent les organisateurs, du Xè au XVIIIè siècle, la Révolution, la Conquête de l’Ouest Américain, le 1er et Second Empire, la 1ère et 2ème Guerre Mondiale, ou encore les conflits Indochine, Corée, Algérie et Vietnam ».

Défilés en costume, démonstrations de danses, de tirs d’armes, joutes, messe, ou encore feu d’artifices sont au programme. Ce dernier sera tiré à partir de 22h15 samedi. Un marché médiéval accueillera également les visiteurs.