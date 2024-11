Le programme du marché de Noël de Tours 2024

Coup d’envoi des fêtes de fin d’année à Tours ! Ce jeudi 21 novembre, le traditionnel sapin de Noël sera installé place Jean-Jaurès. Donné par un habitant de Tours-Nord, il mesure cette année 15m de haut. Le village gourmand ouvrira ses portes le lendemain, le vendredi 22 novembre, place Anatole-France. Hors vacances scolaires, il sera accessible de 12h à 22h en semaine, 23h les vendredis et samedis et pendant les vacances scolaires. Vous pourrez en profiter jusqu’au 31 décembre.

Toujours place Anatole-France, il sera possible de profiter dès le 22 novembre d’une grande roue et d’une piste de patinage à roulettes (6 euros le ticket). Rendez-vous les lundi, mardi et jeudi de 13h à 22h, les mercredis et dimanches de 11h à 22h, le vendredi de 13h à 23h et le samedi de 11h à 23h. Pendant les vacances scolaires, les manèges seront ouverts de 11h à 23h tous les jours. Un manège enfantin et un carrousel sont également à disposition en haut de la rue Nationale (3 euros le ticket). Il y a également un carrousel place Jean-Jaurès et un autre boulevard Heurteloup, des Rennes du Père Noël sur le parvis de la gare, et un manège sapin place de la Résistance. Toutes ces attractions seront présentes jusqu’au 5 janvier.

Deux sites pour le marché de Noël

Le 29 novembre, au tour des marchés de Noël d’ouvrir. Deux sites encore cette année : boulevard Heurteloup et place de la Résistance. Les chalets sont accessibles jusqu’au 29 décembre, tous les jours de 11h à 20h, et 21h les vendredis et samedis. Plusieurs petits marchés de Noël s’installent également dans les quartiers pour une journée ou deux, à l’initiative d’associations. A noter les commerçants pourront ouvrir les dimanches 1, 8, 15 et 22 décembre.

Diverses animations sont également proposées : présence du Père Noël, maquillage, caricatures, tours de magie ou encore photobooth gratuit. La programmation complète est à retrouver sur le site de la ville de Tours. Parmi les nouveautés cette année : l’installation d’un sapin 3D place Plumereau, la mise en place d’une grande figurine place du Grand Marché en face du Monstre, et d’un grand décor forestier devant l’hôtel de Ville.