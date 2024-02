Le programme ZUPdeFOOT déployé à l’US Orléans

Signature du partenariat entre l'USO et ZUPdeFOOT Crédit : Redaction

L’association de l’US Orléans Foot a signé, ce mercredi 14 février, un partenariat avec ZUPdeFOOT pour permettre aux jeunes licenciés de bénéficier de soutien scolaire.

Concilier le football et la scolarité, c’est compliqué quand on est jeune. Le plus souvent, on voudrait uniquement jouer sur le terrain avec un ballon, sans se soucier des études. Pourtant, les deux sont importants. C’est ce qu’a voulu expliquer, à travers la création de ZupdeFoot, le responsable Karim Bouhassoun. « Nous sommes fiers de la confiance des clubs de foot et du monde du football en général. Il y a une vraie convergence de vues ». Le programme ZUPdeFOOT a été lancé en 2022 par ZUPdeCO. Il permet aux jeunes licenciés des clubs de bénéficier d’une heure de soutien scolaire par semaine, en visio avec un tuteur bénévole. « Nous avions lancé ZUPdeCO pour les familles modestes qui ne peuvent pas se permettre de payer des cours de soutien. C’est un programme 100% gratuit. Et maintenant, nous voulons nous développer dans les clubs de foot » indique Karim Bouhassoun. Comme à Orléans, ZUPdeFOOT est déjà présent au SCO d’Angers, au Blois Foot 41, et d’autres clubs.

« Ce n’est pas de l’aide aux devoirs, c’est plus que ça ! » ZUPdeFOOT permet aux volontaires, de 10 à 18 ans, de participer à des cours de soutien encadrés par des tuteurs bénévoles. Ces derniers sont formés, accompagnés et suivis par un coordinateur de ZUPdeCO. Ce n’est absolument pas obligatoire, ce sont les parents qui décident s’ils souhaitent y inscrire leur enfant. « Ce n’est pas de l’aide au devoir, c’est plus que ça. Il y a le même tuteur qui suit le même élève toute l’année. Il y a un vrai binôme qui se crée » témoigne le responsable de l’association. L’élève progresse dans les matières socles du moment, à savoir les mathématiques et le français, et celles que demande l’élève. Le tuteur aide donc l’élève dans la méthodologie, et peut le préparer à des épreuves comme le brevet. « Grâce à ça, le jeune regagne confiance en lui » assure Karim Bouhassoun.