C.R.A.Z.Y, Big Little Lies, Dallas Buyers Club… Autant de succès que l’on doit au réalisateur québécois Jean-Marc Vallée, décédé le 25 décembre dernier, à l’âge de 58 ans. La triste nouvelle a été confirmée par l’un de ses fils, Émile, à la presse locale. Selon le média Radio-Canada, « il aurait succombé à un malaise » dans un chalet de Berthier-sur-Mer, dans la région Chaudière-Appalaches (Québec). Pas plus de précisions sur les circonstances de la mort.

Depuis l’annonce de son décès, les hommages se sont multipliés sur les réseaux sociaux, à l’instar de Justin Trudeau, le Premier ministre canadien : « Tout comme son talent, la passion de Jean-Marc Vallée pour le cinéma et la réalisation était inégalée. Son art aura marqué le Québec, le Canada et le monde ». Dans un communiqué, son ami et collaborateur, Nathan Ross, a déclaré : « C’était un véritable artiste et un homme généreux et aimant (…). Il était un ami, un partenaire créatif et un frère aîné pour moi ».

Jean-Marc Vallée a étudié le cinéma à l’université de Montréal dans l’optique de devenir cinéaste. En 1995, il présente son premier long-métrage intitulé Liste Noire. Un premier grand succès qui lui ouvre les portes de Hollywood. Sortent ensuite au cinéma Los Locos et Loser Lover. Le succès est encore au rendez-vous. Mais c’est en 2005 que sa carrière explose véritablement avec la sortie de C.R.A.Z.Y, un film nommé au Oscars. Suivent Café de Flore avec Vanessa Paradis et le fracassant Dallas Buyers Club avec Matthew McConaughey, Jennifer Garner et Jared Leto. En 2014, il signe Wild avec Reese Witherspoon. Il collabore aussi avec d’autres grands noms du cinéma, comme Jake Gyllenhaal dans Demolition et Nicole Kidman dans la série Big Little lies sur HBO, primée huit fois aux Emmy Awards.