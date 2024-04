Le « scooter de l’amour » de François Hollande aux enchères

Beaucoup de présidents, tous pays confondus, restent souvent dans les annales pour d’autres choses que leurs faits de mandats.

Et François Hollande n’a pas fait exception, on se souvient tous très bien que lors de son quinquennat, alors qu’il entretenait une relation officielle avec la journaliste Valérie Trierweiler, le chef de l’État a été photographié dans les rues de Paris, tout juste descendu d’un scooter, casque à la main pour rendre visite à l'actrice Julie Gayet.

Revendu par l’Elysée fin 2015, le scooter a ensuite appartenu à plusieurs personnes avant d’arriver là où nous le verrons le 26 mai prochain : la maison de vente Rouillac.

Un lot atypique

Pour espérer acquérir le 3 roues « légendaire », il faudra vous trouver au château d’Artigny (Indre-et-Loire) le dimanche 26 mai prochain, à 14h , pendant la 36e « Garden Party » organisée par la maison de vente Rouillac.

Son prix initial a été fixé à 10 000 euros, une coquette somme pour ce modèle MP3 125 cm ³ gris de la marque Piaggio. Datant de 2009, il se vendrait en théorie 5000 euros aujourd’hui mais son caractère de « monture du scandale » lui offre une sorte d’aura, à laquelle la maison de vente ajoute la catégorie de « véhicule de légende, tant il raconte aux Françaises et aux Français l’histoire d’un homme comme les autres et d’une nation tiraillée entre sa volonté de puissance et le constat de son déclassement ».

Présenté aux côtés d’un tableau d’Auguste Renoir ou encore d’une bouteille centenaire de la Romanée Conti (sachant que les millésimes les moins bien cotés de ce vin se vendent déjà à 5000 euros, on vous laisse imaginer combien devra débourser son futur acquéreur) on espère que son acheteur ne va pas vider son portefeuille et qu’il aura toujours de quoi acheter les croissants pour le lendemain matin !